» الصحة: المستشفيات السعودية تستقبل 15 حاجًا مصرياً

أعلنت وزارة الصحة، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى اليوم السبت، 4697 حالة مرضية، وتم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 3159 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1538 حالة في المدينة المنورة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم إلى دخول 15 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 10 حالات تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.

بدوره، أشار الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ10 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد ضاحي عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.