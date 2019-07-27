صورة.. مفاجأة كروية جديدة لـ«آل الشيخ»

27 يوليه 2019 - 08:55 م

أثار المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الجدل من جديد وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وكتب «آل الشيخ»: «72 ساعة حاسمة»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخري حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام القادمة.

تركي آل الشيخ كان قد رحل نهائيًا عن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونقل ملكية النادي إلي المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.

وكانت تقارير صحفية أكدت تفكير «آل الشيخ» في شراء أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة القادمة وأنه يفاضل بين ناديي أميان الفرنسي وغرناطة الاسباني لتملك أحدهما بنسبة 100%.