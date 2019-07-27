» نجم الزمالك يخطر زملاءه بالرحيل إلى بيراميدز

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المصريون

الزمالك

إبراهيم حسن

بيراميدز

أخطر إبراهيم حسن، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زملائه بالفريق الأبيض بانضمامه إلى صفوف بيراميدز بعد مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها غدًا، الأحد، في الجولة الأخيرة للدوري العام.

وتحدث إلى المقربين منه داخل الزمالك، وأكد أنه وافق على الانتقال لفريق بيراميدز فى ظل تمسك "ديسابر"، المدير الفني للأخير بضمه فى فترة الانتقالات المقبلة، وأبلغهم أن إعلان الصفقة سيكون بعد القمة.

وفي نفس الوقت، لم يتم حسم مصير انتقال بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق الأبيض إلى بيراميدز حتى الآن رغم وجود مفاوضات مع اللاعب في وقت سابق.


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