تطبيق التأمين الصحي الشامل بـ 5 محافظات يوليو 2020

وجهت وزيرة الصحة، بإعداد خطة استثمارية لتأهيل الـ 26 محافظة المتبقية لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وخاصة: الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مشيرة إلى تطبيق المنظومة بالـ 5 محافظات مطلع يوليو 2020.

وأكدت الوزيرة - خلال اجتماعها اليوم السبت بمقر غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد- أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة من تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، عند تأهيل المحافظات المتبقية، مع تطبيق المعايير الدولية ومراعاة عدد سكان كل محافظة.

وشددت على تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص في المنظومة الجديدة؛ بما يعود بالنفع على المرضى، مشيرة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة.

حضر الاجتماع كل من محافظ بورسعيد عادل الغضبان، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور محمد عبدالرحمن مستشار الوزيرة لقطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد وعدد من قيادات الوزارة.