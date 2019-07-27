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إصابة 14 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين في الصف بسبب «لعب العيال»، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا وتم ضبط 12 شخصا من طرفيها.

كان قسم شرطة الصف تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمكنوا من فض المشاجرة وضبط 12 شخصا من طرفيها، وبالفحص تبين إصابة 14 شخصا تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين العائلتين بسبب لعب العيال تطورت إلى مشاجرة بالشوم، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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