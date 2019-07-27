» موعد مشاركة «صلاح» في تدريبات ليفربول

27 يوليه 2019 - 07:02 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، موعد مشاركة النجم محمد صلاح في معسكر الريدز بمدينة إيفيان بفرنسا.

وذكر الموقع الرسمي للريدز أن صلاح سينضم يوم الإثنين المقبل في معسكر الريدز بمدينة إيفيان، رفقة لاعبي المنتخب البرازيلي أليسون بيكر وروبرتو فرمينيو.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، قد منح راحة لرباعي ليفربول، أليسون، وفرمينيو، وصلاح، والسنغالي ساديو ماني، بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم ببطولتي كوبا أمريكا، وكأس الأمم الإفريقية.

ويواصل ليفربول خلال الفترة الحالية استعداداته لمباراته الرسمية الأولى أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس المقبل في كأس الدرع الخيرية والتي ستقام على ملعب ويمبلي.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراة ودية غدًا أمام نابولي الإيطالي، ثم يلتقى مع ليون الفرنسي قبل مواجهة السيتي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول، قد شارك رفقة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.