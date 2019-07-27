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شاهد.. ريهام سعيد ترد علي الـ«سفالة وقلة أدب»

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الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

أحمد سالم

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ريهام سعيد

النهار

صبايا الخير

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، جمهورها بالرد عن طريق مقطع فيديو على من يتهمها بادعاء المرض، وذلك بعد إعلان شفائها من وعكتها الصحية التي مرت بها مؤخرًا.

وظهرت  في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، لتوضح حقيقة ادعائها المرض قائلة: «الإنسان اللى بيقول إنى بتاجر بالمرض شخص مريض، لأنها سفالة وقلة أدب، وأنا برد هنا كمواطنة مصرية، عشان مينفعش أقول الكلام ده في البرنامج».

وأضافت: «أنا ست كويسة، وربنا أنقذني، وأنقذ حياتي، وابتلاني عشان بيحبني، وأنا كنت بموت، أنا معيطش للناس، ولا قولت إني بموت».

وأكدت، ريهام، أن الوعكة الصحية التي تعرضت لها، كانت أكثر من ثلاثة شهور، ولم تعلن أو تصرح لأى شخص، موضحة أنها كانت تعمل بشكل طبيعي رغم حالتها المرضية، لإنها دائمًا قوية حتى بعد دخولها السجن.

وعلقت ريهام على الفيديو الذي نشرته عبر حسابه الرسمي على موقع «المريض اللى بيتهمني إني بتاجر بمرضي والحقير اللى مش عاوزني أخف، دي رسالتي ليكم».

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تعرضت لمحنة مرضية بعد إصابتها ببكتيريا في الأنف أجرت على إثرها عملية جراحية، ونشرت عقب إعلان مرضها كلمات كالوصية وقالت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا».

شاهد الفيديو..


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