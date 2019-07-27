» رسميًا.. «الإسماعيلية» تستضيف مباريات المصري في الكونفدرالية

27 يوليه 2019 - 06:03 م

أخطر مسئولو المصري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» باختيار ملعب الإسماعيلية، لاستضافة لقاءاته بالبطولة الكونفدرالية للموسم الجديد.

ويواجه فريق المصري الفائز من فريقي مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي التنزاني في دور الـ64 من البطولة، التمهيدي التمهيدي الثاني وستقام المباريات في أيام 13 و14 15 سبتمبر ذهابا، و27 و28 و29 إيابا، وذلك بعد إعفائه من مباريات الدور التمهيدي الأول باعتباره الأفضل ترتيبا بأفريقيا مقارنة ببيراميدز الذي يشارك معه بالبطولة كممثل لمصر.

وتم اختيار إستاد الإسماعيلية لاستضافة لقاءات المصري، بعد موافقة مدير الأمن بالإسماعيلية، وترحيب إدارة الإستاد بذلك لمساندة فريق مصري مشارك بالمعترك الأفريقي.

يذكر أنه تم استبعاد إستاد بورسعيد من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر، لوجود عيوب بأحد مدرجات الإستاد، وتحديدا تآكل بحديد التسليح بخرسانة المدرجات بشكل كبير، ويؤثر بحالته هذه على كفاءة المدرجات وقدرتها على استيعاب الجماهير.