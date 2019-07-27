» محافظ الدقهلية يوافق على تخفيض القبول بالثانوي العام إلى 226 درجة

27 يوليه 2019 - 05:48 م

وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على نزول الحد الأدنى لمجموع للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2019/ 2020 من مجموع 230 درجة إلى 226 درجة لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب وبهدف استكمال القوة الاستيعابية للفصول.



وشدد محافظ الدقهلية، على أن يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة والمدارس التي شغلت الأماكن بها حسب الكثافة وطبقاً للقرار الوزاري رقم 148 في 24 /7 /2000 كما يتم تنسيق الطلاب والطالبات الناجحون بالدور الثاني حسب المجموع الحاصل عليه طبقاً لتنسيق الدور الأول.



ومن جانبه قال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن قرار محافظ الدقهلية، بالموافقة على النزول بمجموع القبول بالصف الأول الثانوي جاء بعد الاطلاع على الإحصاء التكرارى المتجمع الصاعد لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/ 2019.