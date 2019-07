«تاتو وأبيض شفاف».. منة فضالي تثير الجدل بظهور جرئ

واصلت الفنانة منة فضالي، إثارة الجدل حولها بنشر صور جريئة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ونشرت منة فضالي عددًا من الصور تظهر فيها بـ«تاتو» على كتفها وترتدي ملابس بيضاء شفافة وعارية، ما أثار موجة انتقادات ضدها.

وكتبت على الصور:« توقف عن القلق كثيرا. إستمتع . كن ممتنًا لأنك لا تسمح للآخرين بتحميلك.. الحياة هي عرض لمرة واحدة. عيش على أكمل وجه".

وهو ما عرض الفنانة لموجة انتقادات وهجوم عنيف، خاصة أنها دأبة في الفترة الأخيرة على نشر صور عارية وجريئة لها على شاطئ البحر وفي مناسبات أخرى.

Stop worrying so much. Have fun . Be grateful be yourself don’t allow others to bring you down. Life is a one time offer. Live to your fullest ?? pic.twitter.com/PbtdA9F9C8

— Menna Fadali (@MennaFadali) July 27, 2019