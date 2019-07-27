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«تاتو وأبيض شفاف».. منة فضالي تثير الجدل بظهور جرئ

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منة فضالي
منة فضالي

محمد فضل

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عارية

جدل

فستان

منة فضالي

شفاف

واصلت الفنانة منة فضالي، إثارة الجدل حولها بنشر صور جريئة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ونشرت منة فضالي عددًا من الصور تظهر فيها بـ«تاتو» على كتفها وترتدي ملابس بيضاء شفافة وعارية، ما أثار موجة انتقادات ضدها.

وكتبت على الصور:« توقف عن القلق كثيرا. إستمتع . كن ممتنًا لأنك لا تسمح للآخرين بتحميلك.. الحياة هي عرض لمرة واحدة. عيش على أكمل وجه".

وهو ما عرض الفنانة لموجة انتقادات وهجوم عنيف، خاصة أنها دأبة في الفترة الأخيرة على نشر صور عارية وجريئة لها على شاطئ البحر وفي مناسبات أخرى.


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