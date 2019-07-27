» طليقة فنان شهير تكشف المستور: "ضربني ومبيصرفش على بنته"

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وائل كفوري
وائل كفوري

متابعات-علا خطاب

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العنف

وائل كفوري

أنجيلا بشارة

فجرت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، مفاجأة مدوية عن أسرار انفصالهم،  موضحة أنها تعرضت للعنف على يد طليقها ونقلت مرة إلى المستشفى.

وقالت إنجيلا بشارة إن "وائل كفورى لم يحفظ العشرة بينهما، وأضافت: موضوع العنف بحقى ليس جديدًا، وحدث مرّة أن تطور الأمر بيننا وتطلّب نقلي إلى المستشفى. ثم سامحته وأبديتُ استعدادًا لطيّ الصفحة.. فليسامحه الله"، بحسب النهار اللبنانية .

وأضافت: "يعطيني نفقة بقيمة 3000 دولار في الشهر بناء على عقد ينصّ أيضًا على تحمّل جميع التكاليف الثانوية، وحين يغضب منى، يلزمنى على تحصيلها من طريق المالية ويتأخر بالدفع حتى السابع أو الثامن من الشهر، ما يعني الانتظار ساعات وتحمل الزحام بالرغم من قرب المسافة بينى وبين منزله.

تابعت: ابنتي من دون غرفة نوم خاصة، وهي تخجل من دعوة أصدقائها إلى المنزل.

كما كشفت حياة مرشاد الناشطة في مجال حقوق المرأة، عن العديد من الوقائع التى جعلت " انجيلا " تتخذ قرار الانفصال عنه قائلة: "فنان قام بإخفاء زوجته عن العالم لمدة 9 سنوات وكأنها واحدة من ممتلكاته يفعل بها ما يشاء، والأسوأ أنه استمر فى تبرير ذلك بحجة أنه “فنان غامض وحريص على أن يعيش حياةً هادئة مع عائلته وأن ذلك يبقى في نطاق حريته الشخصية وأنّه من حقّه “إبعاد حياته الشخصية عن الكاميرات حتى لو كان ذلك على حساب طمس وجود إنسانة أخرى بالكامل حتّى داخل منزله الذي كان يقسم إلى طابقين، طابق له ولأصحابه وطابق للحرمة التي يمتلكها والممنوع عليها مواجهة أحد من زوّار السلطان.

وتابعت: هذا الإعلام لم يسأل نفسه بأي حق يمنع وائل كفوري زوجته من إكمال دراستها أو زيارة عائلتها أو استقبال ضيوف أو أصحاب؟".



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