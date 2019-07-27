بالصور..فنانة شهيرة تودع النقاب بـ«هوت شورت» ساخن

27 يوليه 2019 - 02:17 م

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بصور جديدة لها، بعد خلعها النقاب.

ونشرت ”حلا شيحه ” صورة لها بـ ”هوت شورت” و ”بلوزة سوداء” واسعة كاشفة لبعض الأجزاء في جسدها.

وأنهالت التعليقات السلبية على حلا شيحة خاصة أنها كانت ترتدي الحجاب لفترة طويلة ومنذ خلعه بدأت في ارتداء ملابس مثيرة للجدل من وجهة نظر الجماهير، ما تسبب لها في هجوم بشكل متواصل.

وأغلقت ”حلا شيحه” خاصية التعليق في انستجرام عقب الهجوم الحاد عليها.









