هزت المغرب.. انتشال 15 جثة غمرتها الأتربة

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متابعات - أمينة عبد العال

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انتشلت 15 جثة غمرتها الأتربة أمس من منطقة الحوز بضواحي مراكش، وأعلنت السلطات المحلية أن الأشغال متواصلة لإزاحة الأتربة التي يناهز علوها 20 مترًا تقريبًا، لانتشال سيارة جرفتها السيول، وركابها المحتملين، واستعادة حركة السير.

وأوضحت السلطات المغربية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن ”فرق الإنقاذ تمكنت ليلة الخميس - الجمعة، من انتشال جثت 15 شخصًا كانوا على متن سيارة نقل منكوبة طمرتها الأتربة والأوحال، على مستوى دوار (توك الخير)، دائرة أسني (منطقة الحوز)، إثر السيول الفيضانية التي عرفتها المنطقة“.

وأضافت أن ”غالبية الضحايا الذين سقطوا في الحادث المأساوي نساء، حيث بلغ عددهن 11، بالإضافة إلى 3 رجال وطفل واحد“.

ومنذ الأربعاء، شهدت بعض المرتفعات الجبلية بإقليم الحوز، تساقطات رعدية قوية، أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأوحال والأتربة على بعض الطرقات.

وتتحدث تقارير إعلامية محلية عن وجود ضحايا آخرين محتملين في الحادث الذي ما زالت أعمال الحفر جارية لإزالة الأتربة والأوحال التي أدت لها التساقطات الرعدية القوية.


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