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الرئيس التونسي المؤقت يؤكد عدم بقائه في الحكم

عرب وعالم

الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر

متابعات - أمينة عبد العال

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رئيس تونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، عن أنه لن يستمر في حكم تونس يومًا واحد بعد الـ90 يومًا التي حددها له الدستور.

كما تعّهد الرئيس المؤقت (85 عامًا)، الذى شغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 2014 - فى كلمة توجه بها إلى الشعب وبثتها القناة الوطنية الأولى - "بالعمل وفق أحكام الدستور، والالتزام بالحفاظ على استقلال تونس وسلامة ترابها واحترام دستورها وتشريعاتها".

وقال إنه سيكون رئيس جميع التونسيين دون استثناء أو تمييز، داعيا إلى وحدة الصف وإعلاء قيمة العمل والأمل، وهى قيمة "تصنع الثقة والمعجزات".

جدير بالذكر أنه تم تشييع  جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في جنازة وطنية، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، منذ قليل.

ونقل جثمان السبسي صباح أمس الجمعة من المستشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج، في سيارة عسكرية لفت بعلم البلاد، في ظل حراسة عسكرية وأمنية.

وتزامنًا مع نقل الجثمان، تجمع مئات التونسيين مرددين النشيد الوطني، في حين بكى البعض، وأدى عدد من عناصر قوى الأمن التحية العسكرية لدى مرور الموكب.

وحددت رئاسة الجمهورية موعد انطلاق الموكب قرابة الـ11 صباحا (العاشرة بتوقيت غرينتش) بمشاركة الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفلسطيني محمود عباس، والجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وينطلق موكب الجنازة من قصر قرطاج باتجاه مقبرة الجلاز على بعد نحو 25 كيلومترا، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته.

ويتوقع أن يشارك عدد كبير من التونسيين في وداع رئيسهم الذي تزامنت وفاته مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية عام 1957.

وأكدت وزارة الداخلية أمس أنها ستتخذ "احتياطات استثنائية بتسخير كافة الإمكانية البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين".

وكتب حافظ قايد السبسي نجل الفقيد على فيسبوك "الرئيس الباجي قايد السبسي رحمه الله ملك للشعب، وكل تونسي من حقه الحضور في جنازته".

وسارع بعض التونسيين إلى تكريم السبسي الجمعة بوضع الورود أمام قصر قرطاج.

وصدرت الصحف التونسية أمس بالأبيض والأسود، وواصل التلفزيون الحكومي بث آيات قرآنية، وأوقف بث برامجه واقتصر الأمر على نشرات إخبارية.

وأعلنت الحكومة التونسية الحداد سبعة أيام، ونكست الأعلام وألغيت النشاطات الفنية في البلاد، كما أعلنت الجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر والأردن ولبنان الحداد ثلاثة أيام.


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