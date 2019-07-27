نجل " السبسي" يكشف مفاجأة عن وصية والده

27 يوليه 2019 - 12:52 م

أعلن نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أن والده ترك وصية للشعب التونسي، يوصيه بالوحدة والاصطفاف وراء المصلحة العليا للبلاد.

وفي اتصال هاتفي مع القناة الإذاعية التونسية "شمس أف أم"، قال حافظ السبسي: "هناك نصائح كثيرة أعطاني إيها، لكن النصيحة التي أكد عليها هي ضرورة بقاء الشعب التونسي موحدا.

وتابع: "الراحل كان يرى بأنه من غير الممكن أن تخرج تونس من أزمتها من دون التفاف شعبها على مبدأ الوحدة الوطنية".

نجل الرئيس لفت كذلك إلى أن والده حرص على إعطائه جملة من النصائح الشخصية "باعتباره أبا إلى جانب كونه رئيسا وزعيما سياسيا" وفق حافظ السبسي.

لكن الأخير لم يفصّل في تلك النصائح باعتبارها خاصة به، على حد تعبيره.

وحرص نجل الرئيس على نقل العبارة التي رددها والده قبيل وفاته وهي "ابقوا شعب واحد ويد واحدة".

وتابع حافظ السبسي في السياق ذاته "حرص على أن نقبل بعضنا بعضا بكل اختلافاتنا".

يذكر أن الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، أكد في مناسبة سابقة أنه عمل على تأليف كتاب جمع فيه كل المعطيات المتعلقة بالحقبة التي مرت بها تونس والتي عايشها كمواطن وناشط سياسي ثم مسؤول تدرج في المسؤوليات، منذ عمله مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وفي حديثه عن مؤلفه الذي نشره سنة 2009 قال الراحل "الكتاب ضمّنته وصية للشباب حتى يتعرف على وطنه، لقد وضعت فيه كل التواريخ والحيثيات".

وتابع السبسي في حديث أمام الشباب "وطنكم أيها الشباب يختلف عن كثير من الدول، يجب أن تعرفوا ذلك، ولا يجب أن تحيدوا عن النهج الذي رسمه من سبقنا".