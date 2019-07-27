15 نصيحة على الحجاج اتباعها بأداء المناسك

27 يوليه 2019 - 12:49 م

وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها خلال موسم الحج، للوقاية من الأمراض.

وجاءت فى بيان الوزارة كالتالى:

1- الدوام على الاستحمام واستخدام المناشف الخاصة.

2- غسل اليد جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض.

3- الحفاظ على مكان السكن نظيفًا باستمرار مع التخلص من مخلفات الأطعمة بصورة صحيحة.

4- المداومة على غسل الأسنان في الصباح، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

5-الحرص على استخدام مناديل ورقية عند السعال والعطس.

6- تقليم الأظافر قبل الإحرام.

7- عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر وعدم تبادلها مع الآخرين.

8- الإكثار من شرب السوائل الطازجة، واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين.

9- ضرورة طهى الطعام جيدًا للتأكد من نضجة قبل تناوله، مع تغطيته جيدًا، لعدم تعرضه للغبار، والحشرات.

10- ضرورة غسل الخضار والفاكهة بماء نظيف قبل تناولها، والحرص على تناول الأغذية الطازجة والإكثار من الخضراوات والفاكهة وتجنب الأطعمة المخزنة.

11- أخذ اللقاحات قبل أداء فريضة الحج وهي "اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعي ضد الحمي الشوكية.

12- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام مظلة واقية، وتجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين.

13- الحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، وتجنب السير حافيا دون انتعال الحذاء أو الخف.

14- تغطية الفم والأنف باستخدام القناع الطبي "الماسك"، خاصة في أماكن الزحام الشديد.

15- عند الشعور بأعراض مثل الكحة وضيق التنفس، أو الإسهال يجب التوجه مباشرة إلى عيادات البعثة الطبية للحج المنشرة بإقامة الحجاج المصريين.