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طليقة "على ربيع" بعد انفصالها: "اللي جوه غير اللي بره"

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على ربيع وزوجته قبل الطلاق
على ربيع وزوجته قبل الطلاق

متابعات-علا خطاب

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عبر حسابها على "إنستجرام"، كشفت ندى محمود طليقة الفنان على ربيع، عن تفاصيل جديدة تتعلق بانفصالها عن نجم "مسرح مصر".

وأجابت ندى محمود عن عدة تساؤلات من جانب متابعيها حول طلاقها من نجم "مسرح مصر" وما الذي استفادته من هذه التجربة، قائلة: "تعلمت حاجات كتير وفهمت أن في حاجة اسمها اللي جوه غير اللي بره، مش دايما اللي ظاهر حقيقي".

وأجابت ندى محمود على متابع آخر بأن هناك تواصلًا بين ابنتها مليكة ووالدها علي ربيع ولم تحرمهما من بعضهما البعض.

ندى محمود ردت على ما إذا كانت تنوى الزواج مرة أخرى أم لا، قائلة: "هذا في علم الغيب والله أعلم".

وكانت ندى محمود وعلي ربيع تزوجا في عام 2015، وأنجبا ابنتهما مليكة، وفي عيد ميلادها الأول الشهر الماضي، نشرت صورًا من عيد الميلاد، ولم يظهر ربيع فيها.

وكانت ندى محمود كشفت فى تغريدة عن طردها من المنزل وأسباب انفصالها قائلة: "أمك ثم أمك ثم أمك وإن قالت لك طلق مراتك وطردها من بيتها هى وبنتك متترددش يا قلب أمك.. شكرا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

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