» التوانسة يودعون "السبسى" ببكاء هستيري

27 يوليه 2019 - 12:19 م

دخل عدد من المتواجدين بجنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، فى نوبة بكاء هستيري حزنًا على فراقه.

وتشيع الآن جثمان الرئيس الراحل بجنازة وطنية، بمشاركة عدد من قادة الدول.

ونقل جثمان السبسي صباح أمس الجمعة من المستشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج، في سيارة عسكرية لفت بعلم البلاد، في ظل حراسة عسكرية وأمنية، وسط تجمع مئات التونسيين مرددين النشيد الوطني، في حين بكى البعض، وأدى عدد من عناصر قوى الأمن التحية العسكرية لدى مرور الموكب.



