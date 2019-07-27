بكري: الإخوان بيحاربوكي يا معالي الوزيرة

27 يوليه 2019 - 11:27 ص





أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك عملية اغتيال معنوي وتشويه لصورة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بسبب تصريحاتها أثناء لقائها الودي مع إحدى الجاليات المصرية بالخارج.



وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد: "تصريحات الوزيرة لا تحمل أي تهديد لأحد، وتم توظيفها في غير محلها"، مؤكدًا أن الإخوان وراء حملة الهجوم على وزيرة الهجرة، معقبًا: "الإخوان بيحاربوكي يا معالي الوزيرة".



وتابع بكري أن السفيرة نبيلة مكرم من أكفأ الوزراء في الحكومة المصرية، وتتفانى في عملها بشكل غير طبيعي، وتتواصل مع جميع الجاليات المصرية في العالم، وتتدخل لحل كل المشكلات بدون أي تفرقة، وهي نموذج يفخر به كل مصري.

