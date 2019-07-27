  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
رجال شرطة

حصيلة أسبوع.. انتحار 4 رجال شرطة في هذه الدولة

طفل رضيع

مروع.. تدفن طفلها حيًا فى بورسعيد

ارشيف

بث مباشر.. جنازة الرئيس التونسي الراحل "السبسي"

علاء مبارك

رسالة قاسية من مؤسس تمرد لـ" علاء مبارك"

محمد صلاح

آخر ظهور لـ«صلاح» قبل انضمامه ليفربول

الإعلامي مصطفى بكري

بكري: الإخوان بيحاربوكي يا معالي الوزيرة

ث

منع دخول وجدى غنيم إلى تونس.. لهذا السبب

ح

امرأة حديدية تقتل إسرائيليين .. في هذه الدولة

يسرا تنهار بعد رؤية نعش والدتها بالسيدة نفسية

شكوى بـ «الأعلى للإعلام» ضد إلهام شاهين ويسرا

البشير

موعد ظهور «البشير» بقفص المحاكمة

امرأة حديدية تقتل إسرائيليين .. في هذه الدولة

الحياة السياسية

ح
ح

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أول امرأة برتبة "جنرال" في هذه الدولة

#

مظاهرة لإنقاذ النساء بعد مقتل 74 امرأة

#

مطار بسعة 140 ملعب كرة قدم.. في هذه الدولة

#

"الحر" يلوي القضبان ويذيب الأسفلت في هذه الدولة

أقدمت امرأة على قتل إسرائيليين في المكسيك، لتورطهما في تبييض أموال ومرتبطان بمجموعات مكسيكية إجرامية.

ونشرت وسائل إعلام مكسيكية، فيديو الحادثة التي وقعت الأربعاء الماضى، وأظهر امرأة تتقدم من الرجلين اللذين كانا يتناولان الطعام في أحد المطاعم قبل أن تطلق الرصاص عليهما، جنوب العاصمة المكسيكية

ولفت الوزير إلى أن "القتيلين كانت تربطهما علاقات بمنظمات إجرامية أخرى من دون تحديدها"، مشيراً إلى أنه من "الواضح أن هذه المنظمات الإجرامية الإسرائيلية لها علاقات مع المنظمات المكسيكية".

إلى ذلك أصدرت السفارة الإسرائيلية في المكسيك بياناً أشارت فيه إلى أنّ "القتيلين هما آلون أزولاي (41 عاماً) وبنيامين يشورون سوتشي (44 عاماً)، ولهما سوابق إجرامية في كل من إسرائيل والمكسيك"، وفقا لموقع لبنان 24.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 3 أطفال فى قصف جوي بسوريا
» التوانسة يودعون "السبسى" ببكاء هستيري
» «الحكام» تستقر على حكام القمة الـ118
» دولة عربية تحتاج لـ7 مليارات لتطوير العشوائيات
» سر الـ 1000 جنيه التي دفعتها السندريلا لـ " رشدي أباظة"
» زوجة تنقذ عريسها من سقوطه ببركان
» «الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالتنازل عن جنسياتهم
» عايره أهله بمجموعه فانتحر
» «الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها
» تعاقب زوجها بقطع عضوه الذكرى.. لن تتخيل السبب
» هجوم لاذع على ممثلة سورية لتأييدها "المثلية"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية