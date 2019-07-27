» عايره أهله بمجموعه فانتحر

27 يوليه 2019 - 10:57 ص

انتحر طالب ثانوى داخل منزل أسرته بمركز أجا بالدقهلية، بسبب معايرة أهله له بحصوله على مجموع 87% فقط فى الثانوية العامة، وعدم التحاقه بكلية من كليات القمة.

البداية عندما وردت معلومات للواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ بانتحار شاب، فى إحدى قرى المركز، وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطالب "محمود. أ. ح"، 18 عاماً، شنق نفسه بحبل معلق فى سقف غرفته.

وبسؤال أسرته، أكدوا أنه حصل على مجموع 87% فقط، فى امتحانات الثانوية العامة، وأنهم وأصدقاءه عايروه بقلة المجموع وفشله فى الالتحاق بإحدى كليات القمة، ما تسبب له فى حالة نفسية سيئة، انتحر على أثرها.