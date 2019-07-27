«الجبلاية» تطالب الأندية بتحديد ملاعبها

27 يوليه 2019 - 10:53 ص

طلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية الـ18 بالدوري الممتاز الحصول على الموافقات الأمنية لكل فريق بالملعب الذى سيستضيف مبارياتهم فى الدوري المقبل 2019 - 2020 خاصة أن اتحاد الكرة كان يحصل على الموافقات فى المواسم الماضية بنفسه وليس الأندية.

وطلب مسئولو "الجبلاية" من الأندية ضرورة أن تكون الملاعب التى تستضيف مبارياتهم مطابقة للمواصفات مثل وجود كاميرات داخل وخارج الملعب وبوابات إليكترونية.

وتنطلق بطولة الدورى للموسم الجديد 19 سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد موعد إجراء القرعة عقب انتهاء بطولة الدورى الحالية والمقرر لها غد الأحد.