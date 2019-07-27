  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
رجال شرطة

حصيلة أسبوع.. انتحار 4 رجال شرطة في هذه الدولة

طفل رضيع

مروع.. تدفن طفلها حيًا فى بورسعيد

ارشيف

بث مباشر.. جنازة الرئيس التونسي الراحل "السبسي"

علاء مبارك

رسالة قاسية من مؤسس تمرد لـ" علاء مبارك"

محمد صلاح

آخر ظهور لـ«صلاح» قبل انضمامه ليفربول

الإعلامي مصطفى بكري

بكري: الإخوان بيحاربوكي يا معالي الوزيرة

ث

منع دخول وجدى غنيم إلى تونس.. لهذا السبب

ح

امرأة حديدية تقتل إسرائيليين .. في هذه الدولة

يسرا تنهار بعد رؤية نعش والدتها بالسيدة نفسية

شكوى بـ «الأعلى للإعلام» ضد إلهام شاهين ويسرا

البشير

موعد ظهور «البشير» بقفص المحاكمة

«ترامب» يتهم «أوباما» بهذا الأمر

عرب وعالم

ترامب واوباما
ترامب واوباما

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ترامب يتهم "ماكرون" بصفة شائنة ويهدده.. لهذا السبب

#

زوجة إمبراطور نيسان تفاجئ زعماء قمة العشرين بهذا الأمر

#

أمير سعودى يشعل غضب الحوثيين بهذا الأمر

#

"واتساب" تصدم مستخدميها بهذا الأمر

أوباما

ترامب

البيت الأبيض

تكيف

عيوب

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بالتقصير على عدة أصعدة، قائلاً: "إن إرث الإدارة السابقة "سيئ" حتى على مستوى التكييف"، مضيفًا في تصريح إعلامي أن سفره إلى منتجع جولف بولاية نيوجيرسي، لم يكن بمثابة عطلة، وأنه سافر لأن البيت الأبيض كان يشهد أعمال صيانة لأجل ضبط التكييف.

وأوضح أن نظام التكييف الذي جرى تركيبه بالجناح الغربي من البيت الأبيض، على عهد أوباما، فيه الكثير من العيوب، "التكييف كان يعمل بصورة أفضل قبل أن يغيروه".

وقال ترامب، خلال لقاء مع صحفيين، إن الديمقراطيين لم يتركوا شيئا إلا ونبشوا فيه حتى يجدوا شيئا ضده لكنهم لم ينجحوا.

وأضاف أن من يحتاج المساءلة هو الرئيس السابق أوباما، بالنظر إلى علاقته بالمرشحة الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون.

وكان ترامب يشير إلى التحقيقات الطويلة في احتمال استفادته من تدخل روسي، خلال انتخابات 2016 الرئاسية.

وأضاف ترامب أن هناك أسئلة وشكوكا تحوم حول أوباما بسبب العقد الذي وقعه، إلى جانب السيدة الأولى السابقة، ميشال أوباما، مع إحدى دور النشر، في 2017، ولم يجر الإعلان عن بنود الاتفاق.

وأمس الجمعة، طلبت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، من قاض فيدرالي، أن يرفع السرية عن وثائق من التحقيق الذي أجراه روبرت مولر، حتى تقرر بشأن المضي قدما في عزل محتمل للرئيس الأميركي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 3 أطفال فى قصف جوي بسوريا
» التوانسة يودعون "السبسى" ببكاء هستيري
» «الحكام» تستقر على حكام القمة الـ118
» دولة عربية تحتاج لـ7 مليارات لتطوير العشوائيات
» سر الـ 1000 جنيه التي دفعتها السندريلا لـ " رشدي أباظة"
» زوجة تنقذ عريسها من سقوطه ببركان
» «الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالتنازل عن جنسياتهم
» عايره أهله بمجموعه فانتحر
» «الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها
» تعاقب زوجها بقطع عضوه الذكرى.. لن تتخيل السبب
» هجوم لاذع على ممثلة سورية لتأييدها "المثلية"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية