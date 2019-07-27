  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:04 م
بحث متقدم
رجال شرطة

حصيلة أسبوع.. انتحار 4 رجال شرطة في هذه الدولة

طفل رضيع

مروع.. تدفن طفلها حيًا فى بورسعيد

ارشيف

بث مباشر.. جنازة الرئيس التونسي الراحل "السبسي"

علاء مبارك

رسالة قاسية من مؤسس تمرد لـ" علاء مبارك"

محمد صلاح

آخر ظهور لـ«صلاح» قبل انضمامه ليفربول

الإعلامي مصطفى بكري

بكري: الإخوان بيحاربوكي يا معالي الوزيرة

ث

منع دخول وجدى غنيم إلى تونس.. لهذا السبب

ح

امرأة حديدية تقتل إسرائيليين .. في هذه الدولة

يسرا تنهار بعد رؤية نعش والدتها بالسيدة نفسية

شكوى بـ «الأعلى للإعلام» ضد إلهام شاهين ويسرا

البشير

موعد ظهور «البشير» بقفص المحاكمة

عامل يطعن شقيقه بسوهاج بسبب الميراث

قضايا وحوادث

طعن بسكين
طعن بسكين

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

عامل يمزق جسد عاطل بسبب خلافات بينهما

#

عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية

#

عامل يصبح مليونيرًا بسبب "بن لادن"

#

القبض على مرتكب "مجزرة" السحور

البشير

محاكمة

أول ظهور

المجلس العسكري

داخل القفص

أقدم عامل على طعن شقيقه فى بسبب خلافات الميراث بناحية مركز المراغة شمال سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة عامل بجرح طعني نافذ بالبطن، وتم نقله للمستشفى الجامعي لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، وبالفحص تبين من التحريات وصول "السيد.ع" 27 سنة عامل، ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى، مصاباً جرح طعنى بالبطن واشتباه نزيف داخلي وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وبسؤاله اتهم شقيقه "رمضان" 46 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات على الميراث، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 3 أطفال فى قصف جوي بسوريا
» التوانسة يودعون "السبسى" ببكاء هستيري
» «الحكام» تستقر على حكام القمة الـ118
» دولة عربية تحتاج لـ7 مليارات لتطوير العشوائيات
» سر الـ 1000 جنيه التي دفعتها السندريلا لـ " رشدي أباظة"
» زوجة تنقذ عريسها من سقوطه ببركان
» «الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالتنازل عن جنسياتهم
» عايره أهله بمجموعه فانتحر
» «الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها
» تعاقب زوجها بقطع عضوه الذكرى.. لن تتخيل السبب
» هجوم لاذع على ممثلة سورية لتأييدها "المثلية"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية