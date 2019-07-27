  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:06 م
بحث متقدم
رجال شرطة

حصيلة أسبوع.. انتحار 4 رجال شرطة في هذه الدولة

طفل رضيع

مروع.. تدفن طفلها حيًا فى بورسعيد

ارشيف

بث مباشر.. جنازة الرئيس التونسي الراحل "السبسي"

علاء مبارك

رسالة قاسية من مؤسس تمرد لـ" علاء مبارك"

محمد صلاح

آخر ظهور لـ«صلاح» قبل انضمامه ليفربول

الإعلامي مصطفى بكري

بكري: الإخوان بيحاربوكي يا معالي الوزيرة

ث

منع دخول وجدى غنيم إلى تونس.. لهذا السبب

ح

امرأة حديدية تقتل إسرائيليين .. في هذه الدولة

يسرا تنهار بعد رؤية نعش والدتها بالسيدة نفسية

شكوى بـ «الأعلى للإعلام» ضد إلهام شاهين ويسرا

البشير

موعد ظهور «البشير» بقفص المحاكمة

تحذير روسي لبريطانيا.. هذا هو السبب

عرب وعالم

ق
ق

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

رسالة إسرائيلية للملك سلمان.. هذا هو محتواها وأسبابها

#

لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب

#

أحذر.. الحشرات تدخل في صناعة زبادي الفراولة

#

اليتيم

روسيا

لندن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه على وسائل الإعلام البريطانية العاملة في روسيا، أن تنتظر عواقب قرار هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تغريم  قناة RT التلفزيونية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تتابع عن كثب تطورات الوضع، مذكرة بأن "على وسائل الإعلام البريطانية التي تعمل في روسيا أن تستعد لتبعات خطوات لندن الرسمية".

وأشارت الوزارة إلى أن الغرامة فرضت خارج قرار صادر عن محكمة تحدد شرعية الاتهامات الموجهة إلى القناة الروسية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية.

وأضاف البيان أن قيمة الغرامة "تثير تساؤلات هي الأخرى"، مشيرًا إلى أنها تفوق بكثير "غرامات جرى فرضها سابقا على وسائل إعلام أخرى متهمة بالتحريض على الكراهية والعنف، فيما توجه هيئة تنظيم الاتصال إلى RT اتهامات غير موضوعية بعدم اتباعها مبدأ عدم التحيز بما فيه الكفاية".

وتابع البيان أن الحديث يدور عن محاولة أخرى للسلطات البريطانية تقييد نشاطات وسائل الإعلام الروسية في البلاد، بما في ذلك باستخدام آليات الضغط المالي، الأمر الذي "يصب في المجرى العام للحملة المعادية لروسيا في بريطانيا".

وأعلنت الوزارة الروسية أنها تنظر إلى قرار "أوفكوم" على أنه من أفعال "الرقابة المباشرة"، مضيفة أنها تنتظر تقييما قانونيا لهذا القرار من مجموعة الخبراء القانونيين التي تم تأسيسها مؤخرا، والتي تترأسها المبعوثة الخاصة للخارجية البريطانية لشأن حرية وسائل الإعلام، أمل كلوني.

وأشارت الخارجية الروسية بهذا الخصوص إلى أن المجموعة المذكورة جرى الإعلان عن تأسيسها أثناء مؤتمر دولي حول حرية الإعلام، انعقد في لندن يومي 10 و11 يوليو، ولم يُسمح لممثلي قناة RT بحضور أعماله.

واليوم الجمعة، فرضت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية غرامة قدرها 200 ألف جنيه استرليني (نحو 250 ألف دولار) على قناة RT الروسية "لإخفاقها في الامتثال لقواعد البث". وأوضحت "أوفكوم" أن الغرامة فرضت بسبب الأخبار والبرامج التي بثتها القناة في الفترة بين 17 مارس إلى 26 أبريل في تغطية ملفات عدة، منها تسميم رجل الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية، والنزاع في سوريا، وموقف الحكومة الأوكرانية من الفكر النازي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» 15 نصيحة على الحجاج اتباعها بأداء المناسك
» مقتل 3 أطفال فى قصف جوي بسوريا
» التوانسة يودعون "السبسى" ببكاء هستيري
» «الحكام» تستقر على حكام القمة الـ118
» دولة عربية تحتاج لـ7 مليارات لتطوير العشوائيات
» سر الـ 1000 جنيه التي دفعتها السندريلا لـ " رشدي أباظة"
» زوجة تنقذ عريسها من سقوطه ببركان
» «الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالتنازل عن جنسياتهم
» عايره أهله بمجموعه فانتحر
» «الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها
» تعاقب زوجها بقطع عضوه الذكرى.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية