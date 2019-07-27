» أمر خطير.. "لا تحرص على وجود هاتف أبل بغرفة النوم"

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حنان حمدتو - متابعات

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كشف تقرير خطير، أمس الجمعة، عن مفاجأة صادمة بشأن "سيري"، المساعد الصوتي في هواتف "آيفون" الذكية، الذي قد لا يجعلك بعد قراءته تضع هاتفك في غرفة نومك.

قالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، نقلا عن مصدر رفض ذكر اسمه، إن الشركات المتعاونة مع "أبل"، وتحديدًا مراقبي جودة "سيري"، يستمعون بانتظام إلى معلومات حساسة خاصة بالمستخدمين.

ومن أبرز المعلومات عالية الخصوصية، التي استمعوا إليها بالصدفة، معلومات طبية، وأنشطة إجرامية، مثل صفقات تبادل المخدرات، فضلا عن أزواج وهم يمارسون الجنس.

ولكن أكد المتعاونون مع "أبل" أنهم يستمعون فقط إلى أقل من 1% من عمليات التنشيط اليومية لـ"سيري"، وأن الأمر لا يتعدى ثوان، بغرض مراقبة الجودة، والتأكد من مدى نجاح المساعد الصوتي لـ "أبل" في تلبية طلبات المستخدمين، وقياس درجة كفاءته في تنفيذها.

وفيما تؤكد شركة "أبل" في بيان لها، أن هذه "التسجيلات الخاصة" لا يربطها المتعاونون معها بأسماء مستخدمين محددين، وأنه يتم دراستها داخل منشآت آمنة، ملزمة بمتطلبات سرية صارمة، إلا أن صحيفة "تلغراف" تلمح إلى استمرار وجود بعض المخاوف من بعض المتعاونين الجدد الذين يتم تعيينهم حديثا، وقد يسيء بعضهم التعامل مع هذه البيانات من الناحية النظرية.


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