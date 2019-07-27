» أجمل لقطات القصر الملكى بالسعودية

27 يوليه 2019 - 09:59 ص

يعتبر القصر الملكي في جدة، أو قصر السقاف المتواجد في حي المعابدة بمكة المكرمة، من بين المعالم الأثرية العريقة في المملكة.

وكانت دارة الملك عبد العزيز وثقت تاريخ القصر الملكي، الي تبلغ مساحته القصر 9 آلاف متر مربع، وتم إنشاؤه في العام 1346 هجرية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور فواز الدهاس مدير مركز تاريخ مكة إن القصر أصبح بعد ذلك مقراً لرابطة العالم الإسلامي، ثم مقراً لشرطة مكة المكرمة، والناحية الغربية اقتطعت من المبنى وحولت إلى فرع لوزارة المالية.

وكان المصور التقط عدد من الصور الرائعة للقصر التي أظهرت تفاصيله وعراقته وتاريخه العظيم، وأروقته التي تحكي الكثير من القصص، وفقا لصدى الالكترونية .