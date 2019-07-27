حلمي بكر: "تم سحلي وطليقتي مدت إيدها عليا"

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كشف الموسيقار حلمي بكر، عن تفاصيل تعرضه للاعتداء في منزله بالمهندسين، واقتحام شقته وسرقتها على يد بلطجية.

وقال "بكر"، خلال حواه ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، إنه تعرض للضرب والسحل على يد بلطجية، واقتحام شقته الواقعة بمنطقة المهندسين وسرقتها، وخطف ابنته الرضيعة البالغة من العمر سنتين، متهمًا طليقته بتحريض البلطجية بالهجوم على شقته.

وتابع الموسيقار: "بعد زواجي منها فوجئت بسابق اتهامها في قضايا، كان عليها جناية بـ 5 سنوات وشعرت بالذهول لتواجد قضايا عليها وبعدما واجهتها بتلك القضايا فطلبت الطلاق مني".

وأردف: طليقتي عنيفة بطبعها ومدت ايدها عليا، وأصابتني بعاهة مستديمة وحصلت على حكم قضائي ضدها، مؤكدًا أنه لديه حكم سابق من المحكمة ضدها.

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