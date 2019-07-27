مترو الأنفاق يفجر مفاجأة بشأن قطارات المرحلة الثالثة

27 يوليه 2019 - 09:45 ص





أكد المهندس أحمد شوقي نائب مدير مشروع بمترو الأنفاق، أن قطارات مترو المرحلة الثالثة تعمل بدون سائق.



وأضاف "شوقي" خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بأن القطار يعمل بشكل آلي، وتدخل السائق يأتي عند انقطاع الكهرباء أو في حالة الضرورة.



وتابع نائب مدير مشروع بمترو الأنفاق أن تصميمات المشروع على يد المصريين، مشيرًا إلى أن سرعة القطار محددة آليا ومراقبة والإشارات تعمل بشكل آلي.

