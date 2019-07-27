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غرق سفينة إيرانية بسواحل أذربيجان

عرب وعالم

سفينة إيرانية
سفينة إيرانية

متابعات - أمينة عبد العال

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خلع النقاب

غرقت أمس الجمعة سفينة الشحن الإيرانية " شاباهيان"، قرب سواحل أذربيجان، وتمكن خفر السواحل من إنقاذ طاقمها المكون من 9 أشخاص، بعدما تلقى إشارات طلب النجدة من السفينة.

وقالت قوات حرس السواحل الأذربيجانية إن سفينة شحن إيرانية تحمل اسم “شاباهيان”، غرقت بالقرب من ميناء “لينكوران”، حيث تلقت إشارات تطلب النجدة من السفينة.

وتوجهت مروحيات تابعة لوزارة الطوارئ وسفينة لخفر السواحل إلى المكان الذي توجد فيه السفينة.

وكانت الوكالة البحرية الأذربيجانية، قد أعلنت أن سفينة شحن إيرانية تعرضت لحادث بالقرب من ميناء لانكاران، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.




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