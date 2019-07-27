  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
عارضة ازياء

عارضة أزياء تثير الجدل بـ"ملابس فاضحة" أمام الأهرامات

فاروق الفيشاوي ومحمود سعد

محمود سعد يكشف حقيقة تقصير الفيشاوى مع ابنه "عمر"

حلمي بكر

حلمي بكر: "تم سحلي وطليقتي مدت إيدها عليا"

ارشيف

سعوديات يطالبن بإسقاط «العباية»

ارشيف

تونس تودع «السبسي» بجنازة شعبية كبيرة

المترو

مترو الأنفاق يفجر مفاجأة بشأن قطارات المرحلة الثالثة

مؤذن

البحرين.. إعدام مؤذن مثّل بجثة إمام مسجد

عمرو أديب

عمرو أديب: "الموضوع مش هزار إحنا في مصيبة"

الفريق أول هاشم عبد المطلب

أول فيديو مسرب لقائد الانقلاب في السودان

زيدان

مفاجأة.. جماهير الريال تطالب بالإطاحة بـ«زيدان»

رسالة مفاجئة لمذيعة الجزيرة لـ"السعيد" في مرضها

الصفحة الأخيرة

فجر السعيد
فجر السعيد

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إعلامية كويتية تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لفجر السعيد

#

أصالة توجه رسالة مؤثرة لفجر السعيد بشأن مرضها

#

ماذا قال الدويلة عن "السعيد" في مرضها

#

رجل أعمال شهير: هذا الفيديو تسبب فى إيقاف مذيع الجزيرة

علقت الإعلامية الجزائرية، آنيا أفندي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على الحالة الصحية المتدهورة للإعلامية الكويتية، فجر السعيد، قائلة: "لا أتفق معها في الكثير من المواقف لكنني أتمنى لها من القلب الشفاء".

وكتبت "آنيا" في تغريدتها على "تويتر": "تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد  لنزيف حاد  دخلت على اثره العناية المركزة .. صحيح أنني لا أتفق معها في الكثير من المواقف.. لكنني أتمنى لها من القلب الشفاء.. الله يشفيك ويعافيك يا رب".

وكان قد كشفت الفنانة الإماراتية، أحلام، عن الأسباب التي أدت إلى تدهور حالتها في الأيام الماضية، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار"، وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية، ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيوية ما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير".

واختتمت أحلام تعليقها: "الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها حبيبتي بتزين يارب".

وقد أكدت بعض وسائل الإعلام الكويتية، تعرض فجر السعيد لنزيف داخلي وقد تمّ إدخالها غرفة العناية المركزة، ووضعها الصحي غير مستقر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع يبحث سبل التعاون العسكري مع واشنطن
» غرق سفينة إيرانية بسواحل أذربيجان
» أجمل لقطات القصر الملكى بالسعودية
» أمر خطير.. "لا تحرص على وجود هاتف أبل بغرفة النوم"
» تشغيل واتساب بدون هاتف محمول قريبًا
» «الديدان» تجتاح بعض مناطق السعودية
» لهذه الأسباب تعثرت صفقة "قفشة" مع الأهلي
» "التهرب الضريبي": هذا ما فعله فاروق الفيشاوي قبل وفاته
» مفاجأة مدوية حول خاطفة الطفلة "سما" بالإسكندرية
» تعليق مفاجيء من ريهام سعيد على وفاة الفيشاوي: أنا خايفة
» سي إن إن تجبر صحفيا مصريا على الاستقالة بسبب "إسرائيل"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية