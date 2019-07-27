قصيدة جديدة لـ «آل الشيخ» تعرف عليها

سارة أشرف
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، المستشار تركى آل الشيخ، قصيدة جديدة.
وقال "آل الشيخ" في قصيدته:
رجال .. من أفعاله تحطه على الرأس .. وأن ضاقت الدنيا .. يشيل الثقيلة.
رجل .. طليق أحجاج .. طيبه على ساس .. بحماه .. ماتشتكى من الوقت ميله.
ورجل.. على الفزاعات .. من دون مقياس .. يجلى غبار الوقت .. لأسال سيله.
يقدم كما يقدم .. على السطو هرماس.. النادر بطبعه .. ونادر بجيله
له في سنام العز.. موضع ومجلاس.. ودايم وله بالعز.. رأس الطويلة.
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