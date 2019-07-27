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لهذه الأسباب تعثرت صفقة "قفشة" مع الأهلي

الرياضة

قفشة
قفشة

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قفشة

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أسباب تعثر صفقة انتقال محمد مجدي قفشة - لاعب بيراميدز - للأهلي.

وقال زكي في برنامجه إن "بيراميدز" طلب مقابلا ماديا كبيرًا ، لكن إدارة الأهلي رفضت وطلبت أن تتم الصفقة عن طريق المبادلة.

وأضاف: "بيراميدز طلب أحمد الشيخ وإسلام محارب ومؤمن زكريا ، ورأت إدارة الأهلي أن تلك الطلبات مبالغ فيها وأنه يمكن انتقال أحمد الشيخ + مبلغ مالي بسيط ومن هنا تعثرت الصفقة".

وتابع: "النادي الأهلي بيشتري حاليا (شرا غناوة) لأنه خلاص عمل فرقته ويادوب بيزود تدعيمات .. وحتى الآن قفشة أبدى رغبته في الانتقال للنادي الأهلي لكن احتمال يروح الزمالك لو الأهلي صرف نظر".

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