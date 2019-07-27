تطورات خطيرة في الحالة الصحية لفجر السعيد

27 يوليه 2019 - 06:50 ص

كشفت المطربة الإماراتية أحلام تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد .



وقالت "أحلام" في تدوينة عبر "انستجرام" : "#فجر_السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت واجرت عملية (باي باس) تحويل مسار، وبعد العملية بيومين إصابةا تسريب من العملية ولان المستشفى ما اكتشفوا التسريب للاسف الا بعد يومين ادى التسريب إلى تسمم حاد في الدم اثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير والشكر الكبير اولًا لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك".



وأضافت: "ر للدكتور على الموسوي اللي ما تركها ثانية وكل المستشفى.. وكان يطمنا عليها كل شوي لأن ممنوع عنها الزيارة والشكر للمسئولين وكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها حبيبتي #بتزين #يارب".

