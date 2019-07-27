  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:56 ص
بحث متقدم
فجر السعيد

تطورات خطيرة في الحالة الصحية لفجر السعيد

الفنان فاروق الفيشاوي

الكشف عن آخر صورة التقطت للفيشاوي قبل وفاته بأيام

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

الكشف عن مفاجأة في وصية فاروق الفيشاوي

الإعلامي شريف مدكور

تعليق ناري من شريف مدكور على ما حدث بجنازة فاروق الفيشاوي

الزمالك

هداف الزمالك و نجمه الأجنبي يطلبان الرحيل بعد خسارة الدوري

الإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة جنازة فاروق الفيشاوي

العقارات

ها هو السبب الحقيقي لإنهيار سوق العقارات في مصر

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشان سعر الدولار

رياض محرز ورئيس الوزراء

تطورات جديدة بأزمة الجزائري "محرز" ورئيس الوزراء

النني

الكشف عن سر العثور على جثة في فيلا محمد النني

تطورات خطيرة في الحالة الصحية لفجر السعيد

الصفحة الأخيرة

فجر السعيد
فجر السعيد

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ماذا قال الدويلة عن "السعيد" في مرضها

#

هذه آخر تطورات حالة فاروق الفيشاوي

#

نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة بعد إصابتها بورم في المخ

#

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير

فجر السعيد

كشفت المطربة الإماراتية أحلام تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد .

وقالت "أحلام" في تدوينة عبر "انستجرام" : "#فجر_السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت واجرت عملية (باي باس) تحويل مسار، وبعد العملية بيومين إصابةا تسريب من العملية ولان المستشفى ما اكتشفوا التسريب للاسف الا بعد يومين ادى التسريب إلى تسمم حاد في الدم اثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير والشكر الكبير اولًا لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك".

وأضافت: "ر للدكتور على الموسوي اللي ما تركها ثانية وكل المستشفى.. وكان يطمنا عليها كل شوي لأن ممنوع عنها الزيارة والشكر للمسئولين وكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها حبيبتي #بتزين #يارب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية كويتية تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لفجر السعيد
» أغرب نصيحة من توفيق عكاشة للشباب العاطل
» هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع درجات الحرارة في العالم
» والد «النني» يفجر مفاجأة عن الجثة المجهولة بفيلا العائلة
» شاهد.. كيف تحمي اطفالك من مخاطر الانترنت
» مصطفي بكري يكشف فضيحة جديدة للجماعة الإخوان
» عمرها 6 سنوات.. طفلة تشتري منزلًا بـ8 ملايين دولار
» ترامب يندد بـ"غباء" ماكرون ويلوح بالرد عبر "النبيذ"
» شهيد و55 جريحا شرقي قطاع غزة
» الزمالك يستغني عن نجم الفريق للمقاصة
» رئيس عربي يفصح عن رغبته فى زيارة "الأسد"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية