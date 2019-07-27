» هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع درجات الحرارة في العالم

27 يوليه 2019 - 12:30 ص

كشف الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، موضحًا أن هناك عوامل شبه شاذة أثرت على أوروبا منها بعض التوزيعات الضغطية.



وأضاف "سعودي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "الغد" اليوم الجمعة، أن معظم مناطق غرب ووسط أوروبا متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يجذب معه كتل هوائية شديدة الحرارة محملة بنسب عالية من بخار المياه، والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.



وتابع أن هناك خلية من الضغط المرتفع، والتي تعمل على جلب كتل هوائية شديدة الحرارة من الأماكن الاستوائية، لافتًا إلى أن ذلك يؤدي إلى هجرة بعض الكائنات الحية، حدوث وفيات، عملية تلف لبعض المزروعات، جفاف بعض الأراضي، ذوبان للجليد.

