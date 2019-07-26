» شاهد.. كيف تحمي اطفالك من مخاطر الانترنت

26 يوليه 2019 - 11:10 م

أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن هناك برامج متاحة يستطيع خلالها الأب من متابعة نجله ومعرفة سلوكه عبر الإنترنت.



وأضاف حجاج خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن هناك ما يسمى الرقابة الأبوية عبر استخدام برنامج محددة من أجل مراقبة الأبناء ومتاحة عبر الانترنت بحوالي ألفين جنيه في العام.



وكشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن تلك البرامج تتيح للأب معرفة الرسائل الخاصة بأبنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها.

