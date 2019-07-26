توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشان سعر الدولار

توقع الإعلامي توفيق عكاشة، انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، قائلا:" زمان قلت الدولار هينزل ونزل فعلا، وسينخفض سعره في المستقبل".



وأضاف " عكاشة " في برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة الحياة يوم الجمعة ، قائلا:" على المصريين متابعة الأحداث العالمية في مختلف أنحاء الدول".

وأضاف " عكاشة " في برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة الحياة يوم الجمعة ، قائلا:" على المصريين متابعة الأحداث العالمية في مختلف أنحاء الدول".

وتابع : "على الرغم من «أنتخة» الشعب المصري، ولكنه يعتبر أعظم شعب في الأرض، ولو انطلقنا في العمل والإنتاج سنكون متربعين على عرش الأرض اقتصاديا وعلميا".

وتابع : "على الرغم من «أنتخة» الشعب المصري، ولكنه يعتبر أعظم شعب في الأرض، ولو انطلقنا في العمل والإنتاج سنكون متربعين على عرش الأرض اقتصاديا وعلميا".