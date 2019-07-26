  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:55 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشان سعر الدولار

رياض محرز ورئيس الوزراء

تطورات جديدة بأزمة الجزائري "محرز" ورئيس الوزراء

النني

الكشف عن سر العثور على جثة في فيلا محمد النني

فتاة العياط

تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية "فتاة العياط"

أرشيفية

6 مكاسب من مؤتمر الشباب السابع

البدري

بيان رسمي.. «البدري» يوضح حقيقة تدريب الزمالك

ترامب

ترامب يهدد «أبل» بهذا الأمر

الإخوان المسلمين

هل تُصنف بريطانيا الإخوان «إرهابية»؟

الحج السياحي

لهذا السبب.. السعودية تحرم مواطني دولة إفريقية من الحج

صلاح

«كلوب» يفاجئ الجميع بشأن عقد «صلاح» مع ليفربول

بالفيديو..

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشان سعر الدولار

آخر الأخبار

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن ميريام فارس

#

المغامسي يفجر مفاجأة مدوية عن دفع "الدية"

#

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشأن انخفاض الدولار

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

توقع الإعلامي توفيق عكاشة، انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، قائلا:" زمان قلت الدولار هينزل ونزل فعلا، وسينخفض سعره في المستقبل".
وأضاف " عكاشة " في برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة  الحياة يوم الجمعة ، قائلا:" على المصريين متابعة الأحداث العالمية في مختلف أنحاء الدول".
وتابع : "على الرغم من «أنتخة» الشعب المصري، ولكنه يعتبر أعظم شعب في الأرض، ولو انطلقنا في العمل والإنتاج سنكون متربعين على عرش الأرض اقتصاديا وعلميا".
وأشار "عكاشة " الى أن  هناك من يريد أن يعمل بشكل جدي، وهناك من ينتظر الوظيفة وينتقى العمل في جهات محددة، إذا كنا لا نريد العمل في وظائف خدمية من سيتولى الإنتاج داخل مصر، وتم القضاء على القرية المنتجة بشكل نهائي ولا يوجد من يرغب في العمل للإنتاج من أجل توفير فرص العمل وتحسين معدل المعيشة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» والد «النني» يفجر مفاجأة عن الجثة المجهولة بفيلا العائلة
» شاهد.. كيف تحمي اطفالك من مخاطر الانترنت
» مصطفي بكري يكشف فضيحة جديدة للجماعة الإخوان
» عمرها 6 سنوات.. طفلة تشتري منزلًا بـ8 ملايين دولار
» ترامب يندد بـ"غباء" ماكرون ويلوح بالرد عبر "النبيذ"
» شهيد و55 جريحا شرقي قطاع غزة
» الزمالك يستغني عن نجم الفريق للمقاصة
» رئيس عربي يفصح عن رغبته فى زيارة "الأسد"
» الاتحاد الأوروبي يعترض على استئناف أمريكا لعقوبة الإعدام
» «أظافر» قتيل العياط تكشف سرًا جديدًا
» مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية تنتهي بمقتل 8 أشخاص

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية