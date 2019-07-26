توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشان سعر الدولار

توقع الإعلامي توفيق عكاشة، انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، قائلا:" زمان قلت الدولار هينزل ونزل فعلا، وسينخفض سعره في المستقبل".
وأضاف " عكاشة " في برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة الحياة يوم الجمعة ، قائلا:" على المصريين متابعة الأحداث العالمية في مختلف أنحاء الدول".
وتابع : "على الرغم من «أنتخة» الشعب المصري، ولكنه يعتبر أعظم شعب في الأرض، ولو انطلقنا في العمل والإنتاج سنكون متربعين على عرش الأرض اقتصاديا وعلميا".
وأشار "عكاشة " الى أن هناك من يريد أن يعمل بشكل جدي، وهناك من ينتظر الوظيفة وينتقى العمل في جهات محددة، إذا كنا لا نريد العمل في وظائف خدمية من سيتولى الإنتاج داخل مصر، وتم القضاء على القرية المنتجة بشكل نهائي ولا يوجد من يرغب في العمل للإنتاج من أجل توفير فرص العمل وتحسين معدل المعيشة".