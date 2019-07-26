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«الصحة»: تكثيف الإجراءات الوقائية للحجاج المصريين

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تقوم وزارة الصحة والسكان، خلال موسم الحج، باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لحجاج بيت الله الحرام، من شأنها الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع الوعي الصحي لدى الحجاج المصريين وذلك فى الموانئ والمطارات.
وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، أن الإدارة العامة للحجر الصحي بالمواني والمطارات تقوم بدور هام من خلال تكثيف الإجراءات الوقائية لتجنب إصابة الحجاج بأي أمراض معدية، من خلال مناظرة الحجاج، وتوزيع كتيبات ومطويات إرشادية عليهم لرفع وعيهم الصحي.
وقدم البيان عددا من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها خلال موسم الحج، للوقاية من الأمراض، أولا من حيث النظافة الشخصية، فيجب على الحاج الدوام على الاستحمام واستخدام المناشف الخاصة، وغسل الايدى جيدا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، والحفاظ على مكان السكن نظيفا باستمرار مع التخلص من مخلفات الأطعمة بصورة صحيحة، والمداومة على غسل الأسنان فى الصباح، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، مع الحرص على استخدام مناديل ورقية عند السعال والعطس، وتقليم الأظافر قبل الإحرام، موضحا انه عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر وعدم تبادلها مع الآخرين.
وأضاف البيان أن التغذية السليمة جزء هام لصحة الحجاج، حيث نصح بالاكثار من شرب السوائل الطازجة، واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين، كما أكد على ضرورة طهى الطعام جيدا للتأكد من نضجه قبل تناوله، مع تغطيته جيدا، لعدم تعرضه للغبار، والحشرات، كما نصح بضرورة غسل الخضار والفاكهة بماء نظيف قبل تناولها، والحرص على تناول الأغذية الطازجة والإكثار من الخضروات والفاكهة وتجنب الأطعمة المخزنة.
وأشار البيان إلى ضرورة أخذ اللقاحات قبل أداء فريضة الحج وهى"اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعي ضد الحمى الشوكية"، مشددا على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام مظلة واقية، وتجنب العناق او التقبيل عند تحية الآخرين، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، وتجنب السير حافيا دون انتعال الحذاء أو الخف.
وأكد على ضرورة التعامل السريع مع الأمراض بما يسهم في الشفاء العاجل لضيوف الرحمن، كما نصح بتغطية الفم والأنف باستخدام القناع الطبي "الماسك"، خاصة في أماكن الزحام الشديد، وعند الإصابة بالاسهال يجب على الحاج ان يحرص على تناول العلاج بالكامل وفقا لارشادات الطبيب، والإسراع في تناول السوائل التعويضية، حيث نصح الحجاج عند الشعور بأعراض مثل الكحة وضيق التنفس، أو الإسهال ان يتوجهوا مباشرة الى عيادات البعثة الطبية للحج المنتشرة بإقامة الحجاج المصريين.

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