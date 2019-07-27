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السعودية تعلن مقتل ثاني جنودها على الحدود مع اليمن

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أعلنت السعودية، الجمعة، مقتل ثاني جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، "قدم الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، الجمعة، تعازيه لأسرة شهيد الواجب صقر بن إبراهيم العنزي، الذي استشهد في الحد الجنوبي".
جاء ذلك عقب ساعات من إعلان الرياض مقتل جندي سعودي يدعى يحي بن محمد هادي آل مجدوع، "أثناء أدائه واجبه على الحد الجنوبي، في منطقة نجران".
فيما لم تحدد الوكالة توقيت الواقعتين، إلا أنه في وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن جنودا سعوديين قتلوا (لم تحدد عددهم)، أثناء محاولة تسللهم بمنطقة أبواب الحديد في محافظة صعدة شمالي اليمن، المحاذية للسعودية.
بدوره، أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان.
والخميس، أفادت فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، عبر "تويتر" بإسقاط طائرة تجسس لقوات التحالف قبالة مدينة جازان السعودية، وهو ما نفاه التحالف.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة. 

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