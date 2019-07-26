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ترامب يندد بـ"غباء" ماكرون ويلوح بالرد عبر "النبيذ"

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ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بـ"غباء" نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهددا بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، ردا على فرض باريس ضريبة تشمل شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
وكتب ترامب، عبر تويتر: "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة"، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.
وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: "سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون.. لقد قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".
وكان البرلمان الفرنسي قرر بشكل نهائي، قبل نحو أسبوعين، فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة متعددة الجنسيات، ما يجعل من فرنسا إحدى أولى الدول التي تفرض ضرائب في هذا المجال.
ويتوقع أن تجني الضريبة، التي ستفرض على نحو 30 مجموعة تشمل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل وأر بي أند بي" و"إنستغرام" و"كريتيو" الفرنسية، 400 مليون يورو في 2019 و650 مليونا في 2020.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الإنترنت. 

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