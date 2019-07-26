«بوطيب» يرحل عن الزمالك

26 يوليه 2019 - 09:29 م

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الاستغناء عن خدمات المهاجم المغربي خالد بوطيب ووضعه ضمن قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، حسبما ذكرت صحيفة «المنتخب المغربية».

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الزمالك قرر أن يستغنى عن 15 لاعبا، من بينهم المغربي خالد بوطيب وذلك لعدم تقديمه ما يشفع له بالإستمرار داخل القلعة البيضاء.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الزمالك ترغب في تجديد دماء الفريق خلال الفترة المقبلة، وكانت القلعة البيضاء قد أبرمت أولى صفقاتها بالميركاتو الصيفي الحالي بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي من الهلال السعودي.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قد تعاقد مع المهاجم المغربي بوطيب من مالاتيا سبور التركي، في الانتقالات الشتوية الماضية مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وخسر الزمالك بطولة الدوري العام بعد منافسة قوية مع النادي الأهلي الذي نجح في التتويج ببطولة الدوري العام بعد فوزه على المقاولون العرب في المواجهة التي أقيمت أول أمس الأربعاء وانتهت لصالح المارد الأحمر (3-1).