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عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة

الحياة السياسية

مطار القاهرة
مطار القاهرة

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أقلعت طائرة الخطوط البريطانية من مطار لندن، منذ قليل، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف استمر 7 أيام، كإجراء احترازى بزعم الأوضاع الأمنية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط البريطانية رحلة 155، أقلعت منذ قليل من مطار لندن، من المقرر أن تصل القاهرة في تمام الحادية عشر ونصف مساء، بحسب جدول تشغيلها في مطار القاهرة على متنها 200 راكب، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد.

وكان شريف برسوم المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط البريطانية، علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، دون إخطار مسبق لسلطات مطار القاهرة، معتبره الأمر أنه لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذي استدعى السفير البريطانى لدى القاهرة، جيفري آدامز، للاعتذار لوزير الطيران المدني، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.


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