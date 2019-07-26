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مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم زفة فرح بالبحيرة

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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالبحيرة
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالبحيرة

خالد الشرقاوي - متابعات

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لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 آخرين بكسور وجروح، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في زفة عروسين بطريق "أبو المطامير- كفر الدوار" بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أثناء زفة عروسين بطريق "أبو المطامير - كفر الدوار"، أمام قرية كوم الفرج، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما كل من "م.ا، 72 عامًا" ومقيم بقرية كوم الفرج، و"ا.خ، 50 عامًا" ومقيم بقرية المهدية.

كما أصيب 4 أشخاص آخرين وهم "م.ع، 29 عامًا" ومقيم بعزبة كتكوت، و"م.س، 29 عامًا" ومقيم بعزبة كتكوت، و"ع.ا، 29 عامًا" ومقيم بعزبة الأحمر، و"إ.م، 28 عاما" ومقيم بعزبة نوارن مصابين بكسور، وتم نقل المصابين لمستشفي أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجثث المتوفين لثلاجة الموتي بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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