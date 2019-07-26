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«كهربا» يشارك في خسارة «أفيس» أمام فييرينسي

الرياضة

كهربا
كهربا

أمير سعد

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المصريون

كهربا

البرتغالى

ديسبورتيفو أفيس

فييرينسي

ظهر محمود عبد المنعم «كهربا» في مباراته الأولي مع فريقه الجديد ديسبورتيفو أفيس البرتغالي أمام فييرينسي، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، استعدادًا للموسم الجديد.

ولعب “كهربا” المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، حيث دفع البرتغالي “إيناسيو” مدرب الفريق بجميع الصفقات الجديدة خلال اللقاء.

وخسر فريق ديسبورتيفو أفيس بهدف دون مقابل، سجله جواو تافاريز لصالح فييرينسي بالدقيقة 18 من زمن اللقاء.

الجدير بالذكر أن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي أعلن يوم الخميس، تعاقده مع محمود كهربا لمدة موسمين قادمًا من نادي الزمالك


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