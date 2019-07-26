القصة الكاملة لوفاة أكبر غوريلا على الأرض

وكالات
توفيت أكبر غوريلا معمرة، تبلغ من العمر 63 عامًا، في حديقة الحيوانات الأمريكية ليتل روك ، في ولاية أركنساس.
ووفقا لمديرة "ليتل روك" سوزان التروي، تم نقل الغوريلا ترودي من حديقة حيوان بافالو في ولاية نيويورك إلى ولاية أركنساس قبل 31 عامًا وخلال هذه المدة أصبحت ترودي "عضوة في أسرة ليتل روك".
وقالت سوزان "سنفتقدها كثيرًا... نحن سعداء لأنها عاشت في ظروف جيدة".
وفقًا لمالك الغوريلا السابق، كانت ترودي عنيدة ودائمًا تفعل ما تريد علاوة على ذلك، على الرغم من كونها عاشت بين قطيع أغلبه من الغوريلا الذكور، كانت تتصرف كقائدة حقيقية".
الجدير بالذكر أن فترة حياة الغوريلا تصل إلى 40 سنة، وحوالي 50 عاما داخل المحميات الطبيعية وحدائق الحيوانات.
The Zoo is sad to announce the passing of Trudy, the grand dame of @LittleRockZoo. At 63, Trudy was the oldest living Western Lowland gorilla living in a zoo in the world. You will be missed, sweet girl. ?????? ?? pic.twitter.com/Xh7KXaGxrl— Little Rock Zoo (@LittleRockZoo) July 25, 2019
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