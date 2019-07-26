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إصابة عريس و3 آخرين فى حفل زفاف بالبحيرة

قضايا وحوادث

حادث
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متابعات- مصطفى صابر

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البحيرة

اصابة عريس

3 اخرين

أنقذت العناية الإلهية عريسًا من الموت المحقق فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة 8 راكب، تقل العروسين أثناء حفل الزفاف بعد كوبرى كوم الفرج بطريق أبو المطامير كفر الدوار، حيث أسفر الحادث عن إصابة العريس و3 أشخاص آخرين من المدعوين وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وأخرى 8 راكب بعد كوبرى كوم الفرج بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة أثناء زفة عريس بالطريق المشار إليه.. وأسفر الحادث عن إصابة كل من : إصابة العريس إبراهيم أحمد مخلوف  28 سنة عزبة نوار بندر أبو المطامير، محمود سعيد العشري عزبة عبد ربه 29سنة، مصطفي علي عبدالغني  29 سنة مقيم بجوار بنزينة كتكوت، عمر السيد حسين فريجه 29 سنة الأحمر.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم. . وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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