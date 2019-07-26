» السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، قدم الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، الجمعة، تعازيه لأسرة جندي أول يحي بن محمد هادي آل مجدوع، الذي "قتل أثناء أدائه واجبه على الحد الجنوبي، في منطقة نجران".

فيما لم تحدد الوكالة توقيتا للواقعة، إلا أنه في وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن جنودا سعوديين قتلوا (لم تحدد عددهم) أثناء محاولة تسللهم بمنطقة أبواب الحديد، في محافظة صعدة، شمالي اليمن، المحاذية للسعودية.

وبدوره أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان".

وأضاف أن "كل محاولات الميليشيا العدائية سيكون مصيرها الفشل".

والخميس، أفادت فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، عبر "تويتر" بإسقاط طائرة تجسس لقوات التحالف قبالة مدينة جازان السعودية، وهو ما نفاه التحالف.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.

ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.