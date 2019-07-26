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مختار جمعة لهؤلاء: اذهبوا بعيدًا عن الأوقاف

الحياة السياسية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

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قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا مكان لأي شخص ينتمي لأي جماعة أو تنظيم في عمل قيادي ودعوى على الإطلاق.

وأضاف جمعة، أن أي شخص مقتنع بجماعة يذهب إليها بعيدا عن الأوقاف وبلا تردد، مطالبًا قيادات الوزارة والمديريات بفصل أي شخص يثبت وجود انتماء لديه لأي جماعة أو تيار فورًا دون الرجوع إليه.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف فعاليات الفوج الأول لمعسكر تدريب الأئمة والقادة بالمديريات الإقليمية، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد الشحات الجندى رئيس الجامعة الإسلامية بكازاخستان، ووكلاء الوزراة الشيخ محمد خشبة وأحمد عبد الهادى وعدد من القادة.

وقال وزير الأوقاف، إن على جميع الأئمة والوعاظ الالتزام بوسطية الإسلام ووزارة الأوقاف فيما يتعلق بالمجال الدعوى، والبعد عن أية تنظيمات أو جماعات متشددة هدفها النيل من الوطن وتخريبه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من يريد العمل في وزارة الأوقاف فعليه أولا أن يقطع كل الخطوط التنظيمية التي تربطه بها، وذلك ليس في محافظة الإسكندرية وحسب؛ بل في كافة محافظات وأن المقتنع بوسطية الأوقاف سيكون واحد بيننا، وأما المقتنع بالجماعة سيكون ذو وجهين أي منافق وهؤلاء خطر على الدعوة الإسلامية.


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