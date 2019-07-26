  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:13 م
بحث متقدم
الحج السياحي

لهذا السبب.. السعودية تحرم مواطني دولة إفريقية من الحج

صلاح

«كلوب» يفاجئ الجميع بشأن عقد «صلاح» مع ليفربول

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 36 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

"فتاة العياط"

«أظافر» قتيل العياط تكشف سرًا جديدًا

بشار الأسد

رئيس عربي يفصح عن رغبته فى زيارة "الأسد"

الجزائر

الجزائريون يواصلون حراكهم لـ"الجمعة 23" على التوالي

مران الزمالك

مفاجأة.. مدرب الأهلي يوافق على تدريب الزمالك

هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية

ليبيا.. حكومة «الوفاق» تعلن قصف مقر غرفة عمليات حفتر

البحرية الألمانية

ألمانيا : سنفعل هذا الأمر لمواجهة ما يحدث بالخليج

تركيا

تركيا تعلن تصفية مدبر اغتيال نائب قنصلها في أربيل

وكيل الأزهر: أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام ابناء إندونيسيا

آخر الأخبار

جامعة الأزهر (أرشيفية)
جامعة الأزهر (أرشيفية)

متابعات

أخبار متعلقة
#

موقف الوافدين في تصويت الاستفتاء على الدستور

#

وكيل طب الأزهر: تحليل المخدرات "فنكوش"

قال وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس،إن الأزهر مستمر في فتح أبوابه أمام أبناء إندونيسيا، وتلبية كافة احتياجاتهم .

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من كبار علماء الأزهر الشريف، وقيادات المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ؛ للمشاركة في "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر" ، والذي يعقد في جاكرتا في المدة من 25 يوليو وحتى الأول من الشهر المقبل .

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أسامة ياسين،في بيان له اليوم، بدور المنظمة العالمية لخريجى الأزهر في نشر الوسطية وتفنيد الأفكار المغلوطة،من خلال فروعها المنتشرة حول العالم، التي بلغ عددها 20 فرعًا، وكذا تأهيل الأئمة والدعاة من خلال الدورات التدريبية التي تواجه الأفكار المتشددة ، مؤكدا تقديم كل العون لأبناء الدول الإسلامية وتأهيلهم قبل عودتهم لبلادهم ليكونوا سفراء للأزهر الشريف .

بدوره، أكد وزير الشئون الدينية في إندونيسيا أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الأزهر الشريف في العالم كقلعة كبيرة تتصدى للأفكار المتطرفة والمتشددة ، فضلا عن نشر الوسطية ، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الأزهر لدفع أبناء إندونيسيا إلى الأمام والإستفادة منهم عقب عودتهم لبلادهم كسفراء للأزهر والحفاظ على الوسطية ومواجهة الأفكار المتشددة والمنحرفة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «كهربا» يشارك في خسارة «أفيس» أمام فييرينسي
» مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالبحيرة
» تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا
» السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن
» 30 فردًا في قمة الأهلي والزمالك
» سائق ميكروباص ينهي حياة مقيم شعائر بالدقهلية
» وكيل الأزهر: أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام ابناء إندونيسيا
» سر استبعاد قائد الزمالك من مباراة القمة
» مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب
» غرق 686 مهاجرًا غير شرعي في البحر
» خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:30 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية