مفاجأة.. مدرب الأهلي يوافق على تدريب الزمالك

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المصريون

الزمالك

البدرى

وافق حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، على تولي المسئولية الفنية لنادي الزمالك، بداية من الموسم الجديد، بعد انتهاء جلسته مع إدارة القلعة البيضاء.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع البدري اتفق خلالها الطرفان على كل التفاصيل، لتوليه تدريب الفريق الأبيض، حيث رحب خلالها بالعودة مرة أخرى للتدريب من بوابة الفريق الأبيض.

ووضع المدرب شرطًا أساسيًا لقبول عرض الزمالك، يتمثل في عدم التدخل أو الحديث في الأمور الفنية نهائيًا من جانب الإدارة، على أن يتم حسابه بعد نهاية الموسم.

ومن المقرر، أن يعلن مسئولو الزمالك عن تولي البدري مهمة تدريب الفريق الأبيض، عقب مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها بعد غد الأحد على استاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة 34 للدوري.


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